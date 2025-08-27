Une double frappe israélienne sur l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de Gaza a fait au moins 20 morts, dont cinq journalistes lundi. La chaîne Al Ghad était en direct, lors de la seconde frappe.
Double frappe israélienne meurtrière sur un hôpital à Gaza
