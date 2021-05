France 24 • 13/05/2021 à 06:59

A la Une de la presse, ce jeudi 13 mai, la poursuite de l'affrontement entre le Hamas et Israël, où des émeutes ont éclaté dans plusieurs villes judéo-arabes. L'emprise, aux Etats-Unis, de Donald Trump sur le parti républicain. Les JO persona non grata au Japon. Et un clin d'œil à Tintin.