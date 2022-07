Dmytro Kuleba : "Nous ferons tout pour que le blé ukrainien s'exporte à nouveau"

information fournie par France 24 • 26/07/2022 à 17:34

Le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, Dmytro Kuleba, a répondu aux questions de France 24. Il a évoqué l'accord sur le blé ukrainien, la livraison d'armes à l'Ukraine et la situation militaire sur le terrain, notamment les éventuelles contre-offensives autour de la ville de Kherson. Il a souligné que l'Ukraine ferait tout ce qui est en son pouvoir pour reprendre l'exportation de produits agricoles et lutter contre la famine et la hausse des prix alimentaires, notamment en Afrique et en Asie.