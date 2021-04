France 24 • 16/04/2021 à 16:53

En raison de la crise sanitaire, la dette publique française est passée de 100 % à 120 % de la richesse nationale, loin des 60 % requis par les règles européennes. Cette situation inquiète de nombreux Français et agite économistes et politiques. Le remboursement de ces dépenses est-il possible ? Peut-on annuler une partie de cette dette pour investir et relancer la croissance ? Et qui va payer l'addition ?