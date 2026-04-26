Des voitures électriques pour désenclaver les territoires ruraux : la région Centre-Val de Loire accélère le déploiement de son dispositif d'autopartage en zone rurale, alternative à moindre coût au moment où les prix des carburants s'envolent.
Des voitures électriques en libre-service pour faciliter les déplacements à la campagne
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