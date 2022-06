Des procédures d'enregistrement de plus en plus longues dans les aéroports

information fournie par France 24 • 01/06/2022 à 10:11

Alors que les Britanniques s'apprêtent à prendre l'avion pour le week-end prolongé à l'occasion du jubilé de la Reine et que les étudiants outre-manche sont en vacances cette semaine, les files d'attente promettent d'être très longues dans les aéroports. Face à des pénuries de personnel, les contrôles de sécurité sont eux de plus en plus long. De nombreux aéroports en Europe connaissent des problèmes similaires. Et les compagnies aériennes, qui manquent de personnel naviguant, doivent parfois supprimer des vols.