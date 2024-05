information fournie par France 24 • 26/05/2024 à 16:40

Dimanche 26 mai, France 24 recevait Louis De Veron, cofondateur d'Artha France, et Rémi Du Chalard, chef de projet et programmeur chez Artha France. Rémi du Chalard est le lauréat du concours Lépine 2024 grâce à l'invention d’une paire de lunettes. Cette technologie offre aux malvoyants et au non-voyants une perception nouvelle de leur environnement.