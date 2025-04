information fournie par France 24 • 26/04/2025 à 23:44

Pendant ses douze années de pontificat, le pape François a entretenu une relation particulière avec l’Afrique, laissant l’héritage d’un message porteur d’espérance de paix, de justice et de réconciliation. François a visité dix pays en Afrique: le Kenya, la Centrafrique et l’Ouganda ; l’Égypte ; le Maroc puis le Mozambique, l’Ile Maurice et Madagascar ; la République Démocratique du Congo et le Soudan du Sud . Il a créé 17 cardinaux pour le continent qui compte plus 281 millions de catholiques.