information fournie par France 24 • 22/12/2024 à 23:26

En Tunisie, une quarantaine de députés ainsi que le syndicat des journalistes et l'ordre des avocats se sont mobilisés pour présenter un projet de loi amendant le décret loi 54. Ce décret avait été promulgué en 2022 par le Président Kais Saied. Il porte sur la lutte contre désinformation et la cybercriminalité sur les réseaux sociaux et internet. Mais dans les faits, les ONGs de défense des droits humains dénoncent son utilisation pour museler la liberté d'expression et de la presse.