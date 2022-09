Décès d'Elizabeth II : "le XXe siècle a été définitivement clos hier soir"

information fournie par France 24 • 09/09/2022 à 17:14

La reine Elizabeth II est morte à l'âge de 96 ans, après 70 années de règne, a annoncé Buckingham Palace jeudi 8 septembre.La monarque a battu tous les records de longévité à la tête du Royaume-Uni, et le Prince de Galles devient le roi Charles III. Le monde entier est bouleversé par cette disparition, et pour l'historien Eric Mension-Rigau, historien et professeur à l'Université Paris-Sorbonne, ce décès marque définitivement la fin du XXe siècle.