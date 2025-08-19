Les habitants du village espagnol de Vilamartín de Valdeorras (Galice) sont sous le choc après le passage de l’un des nombreux incendies qui ravagent le nord-ouest et le centre-ouest de l’Espagne depuis plusieurs jours.
"De tous les côtés ": des espagnols sous le choc après le passage d’un incendie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro