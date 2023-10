De Tony Parker à Victor Wembanyama : la belle histoire des Bleus en NBA

information fournie par France 24 • 23/10/2023 à 15:38

Le début de la nouvelle saison NBA – la ligue américaine de basket – est marqué par l'arrivée du phénomène Victor Wembanyama. Du haut de ses 2 mètres 24, le Français vient de rejoindre les Spurs de San Antonio. Il aura la lourde tâche de succéder à Tony Parker, légende du basket tricolore et récemment intronisé au Hall of Fame. Nous avons rencontré Vincent Collet, le coach de l’équipe de France, Evan Fournier, star des New York Knicks, et Nathan Soliman, jeune talent de 14 ans en formation à l’INSEP (Institut national du sport). Que deviennent ces joueurs quand ils partent vers les États-Unis ? Quelles sont les conséquences pour la France et ses clubs ?