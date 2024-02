information fournie par France 24 • 15/02/2024 à 08:56

Après avoir dû céder en 2010 à la Chine son titre de deuxième plus grande économie de la planète, le Japon a abandonné, l'an dernier, à l'Allemagne, sa place de troisième sur ce podium mondial des plus gros PIB. Si ce déclassement est en partie lié à la chute de la devise nippone, il confirme l'irrémédiable déclin d'une économie japonaise entrée dans un long hiver démographique. Faute de naissances depuis des décennies, l'archipel perd désormais près d'un million d'habitants par an.