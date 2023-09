De barbier à Black Lives Matter : l'activisme sous toutes ses formes

information fournie par France 24 • 04/09/2023 à 17:22

"1963 n'est pas une fin, c'est un commencement", avait déclaré Martin Luther King dans son célèbre discours à Washington. Soixante ans après son "I have a dream", les inégalités raciales persistent aux États-Unis. Les Noirs sont toujours victimes de racisme, de discrimination et de violence. Mais de nouveaux acteurs, aussi déterminés que leur icône, ont pris le relais et se battent pour l'égalité. Un barbier, une photographe, un jeune auteur... Dans ce deuxième épisode de Cap Amériques, à Atlanta, Élisabeth Allain rencontre ces activistes d'un nouveau genre.