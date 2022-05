information fournie par France 24 • 27/05/2022 à 15:44

À l'occasion du forum économique de Davos, France 24 a rencontré François-Philippe Champagne, ministre canadien de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Alors que le monde fait face à des crises multiples, il revient sur la nécessité de rendre nos économies plus vertes et plus résistantes face aux chocs. Grâce aux ressources en métaux rares dont dispose le Canada, Ottawa se positionne comme "un partenaire de choix" pour les Occidentaux.