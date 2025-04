information fournie par France 24 • 29/04/2025 à 14:21

Il a imaginé quelques-uns des plus beaux mouvements de la danse contemporaine française et fait le tour du monde avec la compagnie qui porte son nom. Le chorégraphe Angelin Preljocaj est de retour au Théâtre de la Ville, à Paris, pour une performance qui met en lumière sa toute dernière création baptisée "Licht" (lumière, en allemand) et la reprise de son spectacle "Helikopter", inspiré par un morceau pour quatuor à cordes enregistré dans les airs à bord de quatre hélicoptères.