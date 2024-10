information fournie par France 24 • 25/10/2024 à 10:02

Au pouvoir depuis décembre dernier, le président argentin Javier Milei applique une politique d’austérité drastique - "la plus dure au monde", se targue-t-il. Durant sa campagne, le candidat ultra-libéral brandissait une tronçonneuse, symbole de ses futures coupes budgétaires, affichant l'objectif de réduire le déficit fiscal et l'inflation. Mais cette politique a plongé le pays dans la récession et réduit à néant le pouvoir d’achat des Argentins. Reportage de Mathilde Guillaume et Matias Musa.