information fournie par France 24 • 02/11/2022 à 22:15

Au Danemark, le bloc de gauche de la Première Ministre sortante, la social-démocrate Mette Frederiksen, s'est assurée une majorité au Parlement. Une gauche en réalité convertie à la fermeté en matière d'immigration et d'intégration. On va plus loin avec Gauthier Rybinski et Marc Semo.