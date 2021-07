Cyril Dion, réalisateur : "On ne peut pas créer un monde différent sans d'abord l'imaginer"

France 24 • 16/07/2021 à 19:41

À l'occasion de la présentation de son documentaire "Animal" au Festival de Cannes, France 24 reçoit Cyril Dion. Le réalisateur français aborde la question écologique, alertant le public sur les problématiques de biodiversité et d'extinction de masse. Il s'intéresse également à la prise de conscience de la "génération climat" et de la jeunesse, qu'il met en avant dans son film avec deux jeunes activistes. Cyril Dion espère nous faire prendre conscience de l'urgence à agir et nous faire changer "de tableau de bord".