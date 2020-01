Cyril Bruyelle : "Nous nous ressemblons bien plus que nous le pensons"

France 24 • 10/01/2020 à 12:29

L'invité de Paris Direct est Cyril Bruyelle, fondateur de Twenty Questions To The World (20 questions au monde). Il publie "Nous Humains, 20 questions posées à 750 personnes de 80 nationalités, 15 mille réponses". Pour lui, "nous nous ressemblons bien plus que nous le pensons".