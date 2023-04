Cybersécurité : face aux attaques numériques, l'Afrique organise la riposte

information fournie par France 24 • 11/04/2023 à 13:42

L’Afrique défend son espace numérique face à des attaques de plus en plus nombreuses contre ses États, ses entreprises et ses citoyens. Pour parler de cette riposte, Ali Laïdi reçoit Franck Kié, expert en cybersécurité, fondateur et président du cabinet Ciberobs. Notre invité est également commissaire général du Cyber Africa Forum, à Abidjan, le rendez-vous annuel des spécialistes publics et privé de la cybersécurité en Afrique.