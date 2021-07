Cultures du soja en France : relocaliser pour lutter contre la déforestation

France 24 • 07/07/2021 à 15:24

En Amazonie, mais aussi en RD Congo ou en Asie, la déforestation gagne du terrain pour élever du bétail mais aussi - et surtout - pour planter du soja, essentiel à l'alimentation des animaux d'élevage. Pour lutter contre cette "déforestation importée", le gouvernement français veut relocaliser la culture d'oléagineux et de légumineuses en France, en doublant le nombre d'hectares consacrés à ces cultures d'ici 2030. Un reportage de Rebecca Martin, Mandi Heshmati et Fabrice Birault.