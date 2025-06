information fournie par France 24 • 05/06/2025 à 07:27

Face à l'Allemagne, qui jouait pourtant à domicile et qui avait un but d'avance, le Portugal de Cristiano Ronaldo renverse tout en moins de cinq minutes et s'offre une place en finale de la Ligue des Nations. Les Portugais affronteront le vainqueur du match Espagne-France, ce soir. Les Bleus retrouvent la Roja, à l'origine de leur élimination lors de l'Euro 2024. Un peu plus d'un an après cette dernière rencontre, l'Équipe de France a bien changé.