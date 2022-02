information fournie par France 24 • 14/02/2022 à 07:32

A la Une de la presse, ce lundi 14 février, l’intensification des tractations diplomatiques pour tenter de désamorcer un possible conflit en Ukraine. Le début du procès, en France, des complices présumés des assassins du père Jacques Hamel. L’incroyable performance du skieur français Quentin Fillon Maillet aux JO de Pékin. Et le plus beau couple de la Saint Valentin.