Le système de santé afghan, très précaire, est affecté par les sanctions imposées au régime Taliban par les grandes puissances internationales. Dans certains hôpitaux, il n'y a plus de chauffage ou d'électricité, les médecins ne sont plus payés depuis des semaines, et il n'y a plus de médicaments.