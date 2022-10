information fournie par France 24 • 07/10/2022 à 17:46

L'Europe est fortement touchée par la flambée des prix de l'énergie. Quel est l'impact de cette inflation sur le climat des affaires ? Les investisseurs se détournent-ils de l'Europe au profit des États-Unis et de l'Asie ? Nicolas Mackel, directeur général de Luxembourg for Finance, l'organisme qui représente et défend la place financière du Luxembourg, est l'invité d'Ali Laïdi.