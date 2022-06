Covid-19 : Shanghai lève plusieurs restrictions après deux mois de confinement

information fournie par France 24 • 06/06/2022 à 12:17

Retour au travail, réouverture des transports en commun et de certains magasins : la plus grande ville de Chine, Shanghai, reprend vie après deux mois de confinement pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Mais le retour à la normale n'est pas encore pour tout de suite. L'OMS de son côté estime la politique sanitaire radicale des autorités chinoises, la stratégie "zéro Covid", insoutenable et excessive, notamment à Shanghai.