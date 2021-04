Covid-19 - Nouvelles restrictions : Les oppositions vent debout contre l'exécutif

France 24 • 01/04/2021 à 18:06

Effort, espoir, tenir bon, lutter, encore un effort. Emmanuel Macron a tenté de tracer un cap en reconfinant le pays et en donnant l'espoir d'un début de retour à la normale mi-mai. Et si Jean Castex comptait obtenir le soutien des parlementaires, cela ne sera pas le cas. Les oppositions vent debout contre l'exécutif ont préféré boycotter le vote de ce jeudi à l'Assemblée nationale. R. Febvre et Jean-Marie Colombani en parlent avec leurs invités. Retrouvez-aussi notre chronique « politique sur les réseaux » avec V. Reille-Soult de Backbone Consulting.