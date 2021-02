Covid-19 : le patrimoine français en péril

France 24 • 16/02/2021 à 16:00

"À l'Affiche" vous emmène au domaine de Chantilly, au nord de Paris, un chef d'œuvre de la Renaissance qui se trouve actuellement dans une situation critique, faute de recettes liées à la billetterie. Christophe Tardieu, administrateur général du domaine, en appelle aux dons et à l'État pour la survie de ce site exceptionnel. Nous allons ensuite au musée de l'Éventail, à Paris, un lieu qui s'est transmis de génération en génération, et qui lutte pour sauver son savoir-faire et son site. Enfin, direction le Louvre, musée le plus visité au monde, qui se réinvente et profite de cette période pour se refaire une beauté.