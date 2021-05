Covid-19 : la Guyane reconfinée après une hausse des contaminations

France 24 • 17/05/2021 à 12:15

C'est la région française la plus touchée, avec un taux d'incidence qui a doublé en un mois et une situation sanitaire qui s'aggrave dans les hôpitaux, notamment à Cayenne. Un nouveau confinement de deux semaines a été mis en place vendredi. Alors que la Journée des mémoires de l'esclavage a été commémorée le 10 mai dans les jardins du Sénat en présence d'Emmanuel Macron, le silence du chef de l'État, qui n'a pas pris la parole, suscite la polémique dans les territoires d'Outre-mer. À commencer par l'ancienne ministre de la Justice Christine Taubira En Nouvelle-Calédonie, quatre mois après une consultation publique sur l'avenir politique ou économique de l'île, les premiers résultats de cette enquête ont été présentés à Nouméa lors d'une restitution publique. Ils font apparaître de grandes lignes de fracture au sein de la société calédonienne. En Guadeloupe, alors que les algues sargasses envahissent l'archipel, un fabricant de lunettes a réussi à les intégrer dans ses montures.Enfin, à la Réunion, la cueillette des goyaviers est ouverte. Les petits fruits rouges sont à maturité et la saison s'annonce excellente.