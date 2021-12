Covid-19 en France : record de tests de dépistage à l'approche des fêtes

information fournie par France 24 • 24/12/2021 à 11:23

Face à la déferlante Omicron et à quelques jours de Noël, la demande en autotest de dépistage au Covid-19 est massive. Les pharmacies sont en rupture de stock, alors que les laboratoires constatent de plus en plus de tests positifs.