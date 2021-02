France 24 • 05/02/2021 à 12:17

Le gouvernement a appelé les Français à "la plus grande prudence" à la veille des vacances d'hiver, sur fond de progression des variants plus contagieux du coronavirus, écartant "à ce jour" l'hypothèse d'un reconfinement. Un confinement a cependant été décidé à Mayotte, territoire français de l'océan Indien, à compter de vendredi et pour une durée de trois semaines.