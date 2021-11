Covid-19 en Europe : quels pays sont concernés par la menace du reconfinement ?

information fournie par France 24 • 19/11/2021 à 16:22

Plus d'un an et demi après l'apparition des premiers cas de Covid-19, l'Europe ne semble pas sortie d'affaire. D'après le Centre européen de contrôle des maladies, l'épidémie de coronavirus est "très inquiétante dans dix pays" de l'Union européenne et "inquiétante" dans dix autres. Face à la flambée des cas, l'Autriche a annoncé un reconfinement national à compter de lundi 22 novembre et l'Allemagne a renforcé les mesures de restrictions pour les non-vaccinés. Le point sur la situation européenne avec notre chroniqueur international, Bruno Darroux.