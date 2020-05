Covid-19 en Argentine : explosion de cas dans le bidonville "Villa 31"

France 24 • 20/05/2020 à 10:52

L'Argentine avait jusqu'à présent réussi à maintenir une courbe de contagion très plate, grâce à un confinement mis en place rapidement et de manière extrêmement stricte. Mais depuis une dizaine de jours, la situation échappe au contrôle du gouvernement dans sa capitale Buenos Aires, et plus particulièrement dans l'immense bidonville de la villa 31, où vivent 40 000 personnes.