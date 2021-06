Covid-19 : 108 millions de travailleurs ont basculé dans la pauvreté, selon l'OIT

France 24 • 02/06/2021 à 23:13

Selon un rapport de l'Organisation internationale du travail, la pandémie aura détruit, à fin 2021, l'équivalent de 100 millions d'emplois à temps plein et a d'ores et déjà projeté 108 millions de travailleurs dans la pauvreté. En cause : la réduction du volume d'heures de travail mais aussi la destruction d'emplois salariés. Les pays pauvres, les travailleurs au noir et les femmes sont particulièrement touchés. Pour éviter que les inégalités se creusent, le patron de l'OIT appelle la communauté internationale à réagir d'urgence.