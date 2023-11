information fournie par France 24 • 09/11/2023 à 10:25

Le rendez-vous politique le plus attendu aux États-Unis, la course à la Maison Blanche, aura lieu dans moins d'un an. Le 5 novembre 2024, les Américains seront convoqués pour élire le 47e président des États-Unis. Si le scrutin avait lieu actuellement, Donald Trump serait à 49 % et Joe Biden à 45 %, selon un sondage diffusé par CNN. Un résultat désastreux pour le président sortant, tandis que le New York Times annonçait ce week-end le retour de Donald Trump aux commandes.