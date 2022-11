Coupe du monde au Qatar : le lourd sacrifice des ouvriers népalais

information fournie par France 24 • 21/11/2022 à 13:53

Plusieurs milliers d'ouvriers népalais sont morts au Qatar depuis 2010, sur les chantiers de la Coupe du monde de football. Les familles endeuillées et sans ressources sont rarement indemnisées par les employeurs. Les chutes et les insuffisances cardiaques sont les premières causes de décès. Les proches des défunts racontent des conditions de travail très dures, dans une chaleur extrême. D'autres sont rentrés mais leurs vies sont brisées. Malgré cela, les candidats au départ restent nombreux.