information fournie par France 24 • 28/10/2022 à 10:26

Coup de tonnerre dans le ciel déjà orageux des relations entre les producteurs de cacao et les multinationales occidentales. La Côte d'Ivoire et le Ghana qui représentent 65 % de la production mondiale de cacao et ne perçoivent que 6% des revenus, ont décidé de boycotter le sommet de Bruxelles qui s'est ouvert mercredi 26 octobre.