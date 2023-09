Corée du Sud : réunion trilatérale avec le Japon et la Chine pour apaiser les tensions

information fournie par France 24 • 26/09/2023 à 10:38

La Corée du Sud accueille mardi 26 septembre des hauts diplomates chinois et japonais pour une rare réunion entre les trois pays, a annoncé le ministère des Affaires étrangères. Les représentants des trois pays étudieront différentes pistes pour renforcer leurs liens de coopération. Ils discuteront également de la possibilité de rétablir un sommet au plus haut niveau entre la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Les précisions de Sébastien Faletto, correspondant à Séoul.