information fournie par France 24 • 23/12/2022 à 16:36

La Corée du Nord a tiré vendredi deux missiles balistiques à courte portée selon l'armée sud coréenne. Le régime multiplie les tirs d'essais de missile, et selon de récentes allégations de Washington, vend des armes en Russie, notamment au groupe paramilitaire Wagner, qui aide le Kremlin sur le terrain en Ukraine. Héloïse Mélan et Laurent Berstecher nous donnent plus de précisions.