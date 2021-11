COP26 : des avancées timides ? Déclaration finale en demi-teinte

information fournie par France 24 • 15/11/2021 à 20:19

Après quinze jours de négociations, la COP26 s'est soldée par un texte signé par quelques 200 pays. Un compromis pour accélérer la lutte contre le réchauffement climatique. Mais si les mots "charbon" et "combustibles fossiles" ont été nommés pour la première fois au plus haut niveau, l'accord est moins contraignant qu'espéré. Le maintien du réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius reste un vœu pieux. Et l'aide promise par les pays riches aux pays pauvres est remisée.