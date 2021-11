information fournie par France 24 • 01/11/2021 à 15:58

À la veille de la COP26, les engagements des entreprises et des gouvernements sont scrutés de près. Alors que l'action immédiate des États les plus pollueurs reste insuffisante pour limiter le réchauffement à 1,5 °C, les promesses de neutralité carbone se multiplient. Quel crédit leur apporter ? Quelles étapes et quelles solutions pour y parvenir ? Comment concilier reprise économique et objectifs climatiques ? Comment verdir l'industrie ?