information fournie par France 24 • 07/11/2022 à 22:03

Début de la la COP 27 de Charm el-Cheikh en Egypte. Comme toujours, les plus grands espoirs pour l'avenir de la planète se mêlent au scepticisme généralisé quant à de véritables avancées lors de ce grand rendez-vous. L'occasion par ailleurs pour les ONG de défense des droits de l'homme d'alerter sur le sort des prisonniers politiques en Egypte. On va plus loin avec Gauthier Rybinski et Hamdam Mostafavi.