COP 15 : cet accord européen "va permettre de protéger les forêts de la destruction"

information fournie par France 24 • 07/12/2022 à 15:28

Du 7 au 19 décembre se tiendra à Montréal la COP 15, consacrée à la protection de la biodiversité. Un enjeu majeur pour sauver les milieux naturels d’une destruction définitive et un rendez-vous très attendu. Cet accord européen qui interdit les importations de produits issus de la déforestation sera-t-il suffisant ? Selon Pierre Cannet, directeur du plaidoyer et des campagnes chez WWF France, invité de France 24, "cet engagement pourra permettre aux pays présents à Montréal de s’en inspirer". Mais il ajoute : "aujourd’hui, ce règlement ne permettra pas d’empêcher de détruire des écosystèmes naturels comme ceux du Cerrado ou du Pantanal, dont on a pourtant vraiment besoin, et qui sont à risque notamment à cause de l’importation de matières premières comme le soja". Explications.