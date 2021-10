Contre le paludisme, un vaccin suscite l'espoir

information fournie par France 24 • 25/10/2021 à 16:50

Après des essais sur plus de 800 000 enfants au Malawi, au Ghana et au Kenya, l'OMS recommande désormais l'utilisation du vaccin contre le paludisme, maladie qui tue près de 400 000 personnes par an, dont une majorité d'enfants de moins de 5 ans. Efficace contre l'un des parasites qui transmettent la maladie, il permet de faire chuter les risques de formes graves de 30 %, de quoi sauver des dizaines de milliers de vies. Associé à d'autres moyens, il pourrait faire drastiquement baisser le nombre de personnes malades chaque année. Au point d'endiguer l'épidémie ?