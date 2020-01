France 24 • 29/01/2020 à 11:37

Avec "Love Me Tender", Constance Debré signe le récit d'une quête absolue de liberté. Une révolution intérieure sans filet et une réflexion sur l'amour. Peut-on cesser d'aimer son enfant comme on cesse parfois d'aimer tout court ? C'est l'une des questions sans détour que pose cette romancière hors norme. Rencontre.