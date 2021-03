Congo-Brazzaville : à l'approche de l'élection présidentielle, l'inquiétude des habitants du Pool

France 24 • 17/03/2021 à 16:10

Le Congo-Brazzaville se prépare à voter dimanche 21 mars. Les électeurs devront choisir entre le président sortant, Denis Sassou-Nguesso, et six autres candidats. À quelques jours de cette échéance, nos reporters se sont rendus dans le Pool, au sud du pays. Lors de la précédente élection présidentielle, en 2016, cette région avait été marquée par de graves violences opposant une milice, les Ninjas, aux forces armées du président Denis Sassou-Nguesso, dont la réélection avait été contestée. Depuis, un accord de cessez-le-feu a été signé en décembre 2017, et le Pool se reconstruit, mais les blessures restent vives.