Congé menstruel, la fausse bonne idée ? La crainte d'une stigmatisation des femmes

information fournie par France 24 • 02/06/2023 à 17:20

Plusieurs projets ou propositions de loi suggèrent d’instaurer un congé menstruel en France. Mais les opinions sur ce temps de repos pour les femmes souffrant de règles incapacitantes sont très tranchées. Certaines voix dénoncent une fausse bonne idée qui pourrait les stigmatiser dans le monde du travail. À retrouver également dans cette édition : dans les transports en commun, de plus en plus de jeunes femmes adoptent la "subway shirt", un vêtement ample destiné à cacher leur tenue pour éviter regards appuyés et gestes déplacés.