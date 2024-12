information fournie par France 24 • 13/12/2024 à 19:31

Pandémie, crise énergétique, risques géopolitiques et climatiques : comment la mondialisation s'ajustera face à ces chocs exogènes ? Pour en parler, Ali Laïdi reçoit Céline Boyard, avocate fiscaliste, directrice générale du bureau de Paris du Forum économique international des Amériques, qui organise les 16 et 17 décembre prochains la Conférence de Paris, une réunion de grands patrons et d'experts consacrée aux défis de la mondialisation.