information fournie par Boursorama • 25/05/2022 à 09:00

Blé, maïs, soja : depuis plusieurs mois, on assiste à une flambée des cours des matières premières agricoles. Comment nourrir plus de bouches de manière plus responsable ? Les explications de Stéphane Soussan, Gérant Actions Thématique chez CPR AM et Jean-François Bay, directeur général de Quantalys.

Megatrends ! Une émission sur les grandes thématiques de long terme.